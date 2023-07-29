عقيل: باتيلي مجرد دمية في يد الدول الخمس الكبرى

علق عز الدين عقيل الكاتب والمحلل السياسي الليبي، على بيان الدول الخمس الكبرى في شأن دعمها المبعوث الأممي عبدالله باتيلي وموقفه الرافض من خارطة الطريق الجديدة.

وقال “بصدور بيان الدول الامبريالية الخمسة المتدخل بصوره مهينه بالشأن الليبي، بتأييده السافر لانحراف باتيلي عن دوره، وبصدور ما تلى لانحراف باتيلي من تصريحات متعالية لنورلاند” وفق تعبيره.

أضاف على فيسبوك “يتضح حتى للأهبل بان باتيلي مجرد دميه، وأن ما اظهره من معارضة لتوافق أطراف الصراع، كان في الأصل والاساس بتحريض من هؤلاء، فهل نستقبل بيان جديد للنواب الستين – على الأقل يدين هذا التدخل .. الذي يمثل أصل النكبه الليبية واساسها”.