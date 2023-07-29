“أبوزريبة” يتفقد مركز التدريب والتطوير بمديرية أمن بنغازي

الوطن| رصد

أجرى وزير الداخلية بالحكومة الليبية عصام أبوزريبة، الخميـس، رفقة رئيس ديوان الوزارة بالمنطقة الجنوبية عبد السلام الشريف، ومديرمديرية أمن بنغازي أحمد الشامخ، ومدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية المهدي بيانكو، زيارة إلى مركز التدريب والتطوير بمديرية أمن بنغازي.

واطلع أبوزريبة على البرامج التدريبية والتطويرية التي يقدمها المركز، وعلى الاحصائيات لعدد الدورات والمتدربين، واستمع إلى شرح مفصل عن جزء من المنهج المقدم في الدورات.

وأكد على أنه سيتم تقديم المساعدات اللازمة لِصيانة مبنى إدارة التدريب، معربًا عن شكره وتقديره للجهود المبذولة من قبل القيادات والعاملين في المركز لتطوير العمل الأمني وتحسين مستوى الخدمات الأمنية المُقدمة للمواطنين.