مديرية أمن بنغازي: تحرير طفلة عمرها 4 سنوات اختطفتها امرأة تشادية

تمكنت مديرية أمن بنغازي، من تحرير طفلة بعمر 4 سنوات اختطفتها امرأة تشادية الجنسية بعد مداهمة منزل المطلوبة بمنطقة اللثامة ببنغازي.

ونجح “مركز شرطة الصابري” في إلقاء القبض على امرأة من الجنسية التشادية خطفت طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات مستغلةً مرض والدتها ودخولها للعناية المركزة أثر جلطة دماغية، وعند مداهمة المنزل تم ضبط ثلاثة أشخاص من الجنسية السودانية في حالة سُكر ظاهر.

عُقب ورود معلومات لمركز شرطة الصابري مفادها دخول إمرأة للعناية الفائقة بمركز بنغازي الطبي أثر تعرضها لجلطة دماغية وكان برفقتها ابنتها البالغة من العمر أربع سنوات.

وبحسب المعلومات، فإن امرأة تشادية الجنسية قامت بأخذ الطفلة ولا تربطها بها أي صلة قرابة.

وعلى الفور، أصدر رئيس مركز شرطة الصابري مقدم فرج العشيبي تعليماته بالبحث والتحري والتأكيد على صحة المعلومات الواردة وتم خروج أعضاء التحريات للتحري وجمع المعلومات.

وأسفرت جهود التحريات عن التأكد من وجود الطفلة لدى تلك المرأة بمنزل بمنطقة الوحيشي وأن السكن الأساسي لهذه المرأة بمنطقة اللثامة وقامت بتغيير لملامح الطفلة من حيث قصة الشعر بالطريقة الإفريقية.

وأفادت التحريات أيضاً أنها بصدد استغلال الطفلة في عمليات التسول وعقب تقنين الإجراءات بأخذ الإذن من النيابة العامة بمُداهمة المنزل خرجت قوة من المركز بإمرة رئيس وحدة التحقيق و التحريات إلى منطقة الوحيشي وبإسناد من دوريات الشرطة العسكرية وقسم الشرطة النسائية.

تم مداهمة المنزل والعثور على الطفلة والمرأة تشادية الجنسية في حالة سكر ظاهر وكما ضبط ثلاثة أشخاص من الجنسية السودانية في حالة سكر ظاهر بمنزلها الأساسي الواقع بمنطقة اللثامة.

وتم الانتقال بهم إلى المركز واتخذت كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة والتحفظ على الطفلة بقسم الشرطة النسائية لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.