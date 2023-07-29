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وزير مواصلات الدبيبة: سنطلع الأوربيين على خططنا لرفع الحظر الجوي

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

بحث وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة محمد الشهوبي، مع سفير ليبيا للاتحاد الأوروبي، ورئيس مصلحة الطيران المدني، العلاقة مع المفوضية الأوروبية ووكالة سلامة الطيران الأوروبية، لرفع الحظر الجوي.

وأوضح الشهوبي أهمية اطلاع الجانب الأوروبي على مستجدات الخطط التصحيحية الجاري تنفيذها، مضيفا أن ما قامت به الوزارة من ترتيبات مع المنظمة الدولية للطيران المدني كان لمعالجة القصور المسجّل والإيفاء بمتطلبات رفع الحظر.

من جانبه، أكد السفير تعاون المفوضية، واستعدادها لمراجعة ما أنجزه الطيران المدني بشأن متطلبات رفع الحظر الجوي، بحسب بيان الشهوبي.

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صحيفة الساعة 24

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