شركة الكهرباء: إعادة الكهرباء إلى مناطق في طرابلس

أعلنت الشركة العامة للكهرباء الانتهاء من أعمال صيانة في العاصمة طرابلس وإعادة التيار الكهربائي إلى أربع مناطق وهي منطقة الأربع شوارع الكهرباء تاجوراء، والمنطقة المتحدة، وصولا الى طريق الباعيش والأربع شوارع مراحب.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” أن فرق الصيانة بدائرة توزيع بئر الأسطى ميلاد أنهت أعمالها التي استمرت ليومين على أحد الكوابل المتضررة وأجرت عمليات حفر امتدت لمسافة لا تقل عن 20 متر جراء الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

وأشارت الشركة إلى إعادة التيار الكهربائي إلى المواقع التي تأثرت بهذا العطل وهي منطقة الأربع شوارع الكهرباء تاجوراء، والمنطقة المتحدة، وصولا الى طريق الباعيش والأربع شوارع مراحب.