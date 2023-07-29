ليبيا.. البحث الجنائي يحيل 56 متهماً إلى النيابة العامة في العاصمة طرابلس

أحال مكتب البحث الجنائي في طرابلس 56 متهماً إلى النيابات ومراكز الشرطة والجهات الأخرى خلال الأسبوع الماضي، في الفترة من 20 إلى 26 يوليو الجاري.

وجاء ذلك في إحصائية حديثة نشرتها مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت، على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتوزع المتهمون بواقع 14 متهما في غوط الشعال، و10 في الحي الصناعي، وستة في السواني، وأربعة في الفرناج، وثلاثة في الأوسط وأنجيلة وجهاز الشرطة القضائية.

بالإضافة إلى متهمين في الهضبة، ومثلهما في المدينة، وواحد في كل من سوق الجمعة وباب بن غشير وطريق المطار وأبوسليم وبراك الشاطئ وقصر بن غشير ونيابة مكافحة الفساد ونيابة المرور ومركز شرطة الجيل.