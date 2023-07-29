“العامة للكهرباء” تجري أعمال الصيانة الطارئة التي حدثت بمكونات الشبكة الكهربائية

الوطن| رصد

أجرت الشركة العامة للكهرباء، أعمال الصيانة الطارئة التي حدثت بمكونات الشبكة الكهربائية، نتيجة للتزايد المستمر للطلب على الطاقة الكهربائية.

قامت فرقة الكوابل بإجراء أعمال صيانة في مدينة الاصابعة للعطب الذي حدث في كابل ضغط منخفض حجم 240 ملم، وتركيب وصلة حرارية للكابل المغذي لحي سكني خروج محطة أحمد رمضان.

هذا وأنهت فرق الصيانة بدائرة توزيع بئر الأسطى ميلاد، أعمالها التي استمرت ليومين على أحد الكوابل المتضررة وشهدت عمليات حفر امتدت لمسافة لاتقل عن 20 متر، وبذلك تم إعادة التيار الكهربائي إلى المواقع التي تأترث بالعطل، ومنها منطقة الأربع شوارع الكهرباء تاجوراء، والمنطقة المتحدة، وطريق الباعيش والأربع شوارع مراحب.