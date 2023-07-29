الخوجة: البعثة الأممية تتدخل بشكل سافر في ليبيا وترسم لسياسات الدولة

قالت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة، إن الأمم المتحدة تتابع الشأن الليبي متابعةً دقيقةً، فهذا دورها وعملها، لكن البعثة تجاوزته لتمارس أدورا خارج اختصاصاتها تُعدُّ تدخلا سافرا ورسمًا لسياسات الدولة الليبية”.

وأكدت الخوجة، في تصريحات صحفية، أن توافق مجلسي النواب والدولة على خارطة الطريق التي تهدف للوصول إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن، يُعدّ إنجازًا غير مسبوق.

وتابعت:” استنكر النواب تدخل البعثة وتطاولها على خيارات الشعب الليبي وحقه في تحديد مصيره بنفسه”.

ولفتت إلى أن بيان البعثة كان تضليلا للرأي العام لتهميش التوافق بين المجلسين وتقليل أهميته بوصفه بـ “الأحادي”.

وشدد على أن البعثة الأممية، وعلى رأسها المبعوث عبدالله باتيلي، باتت تعمل ضد التوافق الليبي الجاري.