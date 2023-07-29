غداً بدء أجازة المعلمين.. وزارة التعليم الليبية تنشر خريطة العام الدراسي الجديد 23 / 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية، بدء عطلة المعلمين في أنحاء ليبيا، غداً الأحد، على أن تستمر حتى 31 أغسطس المقبل.

وفق بيان مقتضب صادر عن وزارة التربية والتعليم، يتماشى ذلك مع قرار وزير التعليم رقم (1442) لسنة 2022 بشأن تحديد موعد الدراسة والامتحانات لجميع المراحل التعليمية.

وحددت وزارة التعليم الثالث من سبتمبر المقبل موعدا لبدء العام الدراسي الجديد لجميع المراحل التعليمية (الأساسي والثانوي والديني) للعام الدراسي 2023 – 2024.

ويبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي القادم في 3 سبتمبر المقبل، وينتهي 21 ديسمبر 2023، وستكون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول خلال الفترة من 25 ديسمبر 2023 إلى 4 يناير 2024، وستكون عطلة نصف العام الدراسي من 7 إلى 18 يناير 2024.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 21 يناير حتى 2 مايو، على أن تكون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال الفترة من 5 إلى 16 مايو، وامتحانات الدور الثاني خلال الفترة من 23 يونيو إلى 24 يوليو 2024.

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ويختتم النشاط المدرسي على مستوى ليبيا يوم 16 يوليو. وتكون عطلة المعلمين خلال شهر أغسطس 2024.