القبض على مطلوب في عدة وقائع بحوزته قنابل يدوية

تمكن “مركز شرطة البركة” بمديرية امن بنغازي من القبض على شخص مطلوب لدى القضاء وبرفقته شخص آخر وضُبط بحوزتهم قنابل يدوية (رمان) وحبوب الهلوسة وقطع من مادة الحشيش المخدرة…

وتنفيذاً للتعليمات الصادرة من السيد مدير أمن بنغازي اللواءاحمدالشامخ والقاضية بمُكافحة الظواهر السلبية بشتى أنواعها وضبط المطلوبين والخارجين عن القانون وفي اطار الخطة المُعدة من قبل السيد رئيس مركز شرطة البركة #عميدطارق_نجم وأثناء تجوال الدوريات التابعة لمركز شرطة البركة وبرفقهم دوريات الشرطة العسكرية بمنطقة الكيش تم مُشاهدة أحد المطلوبين لدى المركز ومقيدة ضده عدة محاضر منها اتلاف مركبة مواطن بواسطة سلاح ناري والإعتداء على مواطن آخر بواسطة سلاح أبيض وكان برفقته شخص آخر .

وعلى الفور تم ضبطه من قبل أعضاء التحريات وضُبط بحوزته عدد قنابل يدوية اثنان منها مُتفجرة وثلاثة منها غير متفجرة وعدد 15 قرص من حبوب الهلوسة وثلاثة قطع من مادة الحشيش المُخدرة وسلاح أبيض وتم الإتتقال بهم إلى المركز.

وبالإستدلال معهم تبين أن الأول يُدعى م.أ.م من مواليد 1993 وهو من ذوي السوابق ومطلوب لدى المركز وإعترف بما نُسب إليه من تعاطي للمخدرات وحيازتها والإعتداء على المواطنين .

وبالإستدلال مع الثاني تبين انه يُدعى م.س.ب من مواليد2001 وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة .