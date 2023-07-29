الجهاني: استراتيجية البعثة الأممية هي خلق أزمة في ليبيا

قال عصام الجهاني، عضو مجلس النواب، إن البعثة أصبحت طرفا في الأزمة، وهي خاضعة لدول خارجية متدخلة في الشأن الليبي، كأمريكا وبريطانيا وإيطاليا وروسيا.

وأضاف الجهاني، في تصريحات صحفية، أن الليبيين أصبحوا أكثر نضجا سياسيا، وبدؤوا يشعرون أن وقت التنازلات قد حان ولا بدّ منه.

وتابع:” للبعثة استراتيجية واحدة، هي خلق أزمة في ليبيا، وليس مساعدة الليبيين على حلها، والدليل البيان الأخير الذي ربما استقته من إحدى صفحات فيسبوك”.

ولفت إلى وجود خارطة طريق ومجهودات لاجتماع لجنة 6+6، وقبلها كانت لدينا تقاربات ممتازة بين المجلسين، وكان يفترض أن يثمّنها المجتمع الدولي ويشيد بها، لكنّه يناور”.

وأشار إلى أن المبعوث الأممي عبدالله باتيلي يحاول خلط الأوراق لتستمر الأزمة، ويظلّ الحل في أيديهم ويواصلوا فرض هيبتهم على الليبيين.

وشدد على ضرورة تلبية رغبة الليبيين ومطالبهم، إن أرادوا حكومة فليكن”.

وأوضح أن الليبيين مُمثَّلون في الأجسام المنتخبة، وهما مجلسا النواب والدولة، وعلى البعثة والمجتمع الدولي تركهما ليجدا حلولا، ودعم قراراتهما”.

ونوه بأن الأجندات الخفية للبعثة متوافقة مع الدول المتحكمة في الملف الليبي، التي صرحت بدعم باتيلي في بيان مشترك، فهي من تحرك الملف الليبي كما أرادت، وعلى الليبيين الردّ على البعثة وهذه الدول”.