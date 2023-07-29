مسؤول تاتنفت الروسية: هناك نتائج جيدة لأنشطة استكشاف النفط في ليبيا

نقلت وكالة “تاس” الروسية للأنباء عن مسؤول تنفيذي كبير في “تاتنفت” الروسية لإنتاج النفط قوله أمس الجمعة إن الشركة رأت نتائج جيدة في بعض الآبار خلال أنشطة استكشاف النفط في ليبيا.

وأضاف المسؤول التنفيذي نائب المدير العام للتطوير الإستراتيجي بالشركة “نوريسلام سيوبايف” في تصريح على هامش القمة الروسية الإفريقية أن الشركة ستكمل هذا العام 2023 تقييمها الاقتصادي للحفر من أجل فهم ما إذا كانت ستستمر في العمل في ليبيا، لافتا إلى أن الشركة حفرت الآبار وفقًا لخطة الاستكشاف وحصلت على معدل تدفق جيد في بعضها.

وتابع: “الآن نقوم بإجراء حسابات فنية واقتصادية، إذا كانت إيجابية، فسننتقل إلى مرحلة التطوير التجريبي”

يشار إلى أن شركة “تاتنفت” عملت في ليبيا بموجب اتفاقية امتياز منذ العام 2005 حتى 2014، وتوقفت إثر الأحداث العسكرية التي شهدها البلد آنذاك، لكن الشركة الروسية أعلنت في أكتوبر 2021، استئنافها لعمليات التنقيب عن النفط في ليبيا.