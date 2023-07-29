النصر يعلن أولى صفقات النادي بقائمة المحترفين الأجانب

أعلن نادي النصر رسميا ضم المدافع التونسي محمد الجويني، في أولى صفقات النادي بقائمة المحترفين الأجانب.

وأعلن حساب نادي النصر على “فيس بوك” خبر التعاقد مع الجويني، حيث نشرت تدوينة “قادما من تونس الخضراء، مدافعا على غلالة الفحامه الجوكر المدافع محمد الجويني.. مرحبا بك في قلعة الرجال”.

وسبق للاعب التونسي أن لعب بصفوف طلائع الجيش المصري وجمعية مقرين وترجي جرجيس والملعب التونسي والنادي الرياضي الصفاقسي والوحدات الأردني.

وكان نادي النصر قد أبرم عدة صفقات استعدادا للموسم الجديد، أبرزها ضم الظهير الأيمن محمد الشتيوي ولاعب الوسط محمود الشلوي ولاعب الارتكاز بدر حسن.