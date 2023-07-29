الأهلي بنغازي يحسم صفقتين جديدتين

أفاد موقع “كووورة” أن إدارة الأهلي بنغازي، نجحت في الحصول على توقيع مفتاح طقطق نجم النصر.

وأشار المصدر إلى أن الإعلان الرسمي عن صفقة مفتاح طقطق سيكون في الساعات المقبلة.

ويعد طقطق من الأسماء التي تألقت مع النصر، وكان أحد أسباب حصول الفريق على لقب الدوري الليبي الممتاز موسم 2018.

وخاض طقطق صاحب الـ28 عاما تجربة احترافيه في الدوري المصري الممتاز مع المصري البورسعيدي ومصر للمقاصة.

وفي سياق آخر، أفاد موقع “كووورة” أن ريتشارد كاسافا مدافع الأولمبي الباجي التونسي، سينضم للأهلي بنغازي لمدة موسمين.

وجاء التوقيع مع الأوغندي ريتشارد كاسافا صاحب الـ30 عاما، بطلب من التونسي الأسعد الدريدي مدرب الأهلي بنغازي.

ونجحت إدارة الأهلي بنغازي في ضم “طلحة رزق وصهيب بن سليمان وأحمد فكرون وعبد الله داقو وحمادي جاد الله”، كما تم تجديد عقد عبد الله بلعم.