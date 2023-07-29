الزنتوني: لا عيب في المطالبة بتوزيع عادل للثروة بين مختلف مناطق ليبيا

قال خالد الزنتوني، الخبير الاقتصادي، إن منذ أكثر من عقد من الزمن، والصراع في ليبيا وإن اختلفت أشكاله فهو في مجمله يهدف للوصول إلى الثروة بمعناها الضيق وهو موارد النفط، ولم يكن يوماً الصراع في ليبيا أيديولوجيا ولا من أجل إرساء الديمقراطية أو الشورى أو لتعزيز الحريات حتى وإن تم اتخاد تلك الشعارات كغطاء، ولكن الهدف غير المعلن هو الوصول إلى الثروة ومن مختلف أطراف الصراع.

أضاف في مقال بإحدى المواقع الإخبارية لعله “لا عيب في المطالبة بتوزيع عادل للثروة بين مختلف مناطق الوطن، إذا كان الغرض والغاية فعلاً تنمية المناطق والجهويات أياً كان تسميتها، ولكن المصيبة أن هدف ( أولئك ) البعيد، ليس مناطقهم، بل جيوبهم ،،،،!!! فهم للأسف يستخدمون المناطقية والقبلية والجهوية كحصان طروادة للوصول الى منافعهم الخاصة وليست مناطقهم ،،،!!! ومن هنا فهم ميكيفاليون بكل معنى الكلمة وفي قناعتهم المخفية، الغاية تبرر الوسيلة، أياً كانت هذه الوسيلة، ولو كانت أربع أو ست أو ثمان لجان مالية!! أو كانت حرباً بالسلاح وبالاعلام أو عن طريق خلق النعرات الجهوية والعنصرية”.