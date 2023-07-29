بيان غربي مشترك بشأن المبعوث الأممي إلى ليبيا

أكدت سفارات “أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا” دعمها لجهود المبعوث الأممي إلى ليبيا “عبدالله باتيلي” لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.

وشددت السفارات في بيان مشترك، على أهمية مشاركة جميع الأطراف الليبية في “اتفاق شامل” بشكل بناء مع باتيلي لتأمين البيئة السياسية والأمنية المناسبة لإجراء الانتخابات والاستجابة لمطالب الشعب الليبي.

وأضافت سفارات الدول الكبرى أن المناقشات حول المضي إلى الأمام يجب أن تكون جزءًا من المفاوضات السياسية الأوسع التي تسيرها الأمم المتحدة.

وحثت السفارات على أن يكون تركيز القادة الليبيين على الاستجابة لمطالب الشعب بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن.