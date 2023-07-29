رجل أعمال إماراتي يحذر اللبنانيين من مغبة مصرع ‫هانيبال القذافي‬

حذر رجل الأعمال الإماراتي “خلف أحمد الحبتور” الذي يملك استثمارات ضخمة في لبنان اللبنانيين من مغبة مقتل هانيبال معمر القذافي‬ بسبب ظروف احتجازه.

وقال رجل الأعمال الإماراتي:”لن تجدوا سائحًا واحدًا يطأ أرضكم، أصبحنا نخاف من زيارة بلادكم بسبب التصرف المليشياوي بحق هانيبال وعلى كل العرب مساندة هذه القضية الإنسانية”.

ويأتي ذلك عقب اعلان دفاع هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، المحتجز في لبنان منذ أكثر من 8 سنوات، “تدهور صحته في السجن ودخوله في مرحلة الخطر”.

وبحسب قناة “العربية”، “حمل دفاع هانيبال جميع الجهات المختصة المسؤولية عن سلامته، مطالباً بالتدخل للإفراج عنه بعدما رفض نقله للعناية المركزة بعد انخفاض حاد في نبضه”.