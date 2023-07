قال المتحدث باسم اللواء 19 حرس حدود “علي والي” إنهم كثفوا الجهود لمنع دخول المهربين عبر الحدود وإحكام السيطرة على الخط الحدودي بالكامل.

وأضاف والي في تصريح لليبيا الأحرار، أنهم شكلوا غرفة مشتركة مع جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية للتعامل مع أزمة المهاجرين غير النظاميين في المنطقة الحدودية مع تونس.

وأشار المتحدث باسم اللواء 19 حرس حدود، إلى لقائهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، لإطلاعه على المتطلبات اللازمة، مشيرا إلى استعداد الحكومة لتقديم الدعم للجهاز حرس الحدود.

وأكد “والي” أنه لا وجود لأي تواصل مع الجانب التونسي الذي يستمر في إدخال المهاجرين، مشيراً إلى تسليم الأطفال والنساء إلى الجهات المختصة حيث تقدم لهم جميع الخدمات، وفق قوله.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية قد أصدر تعليماته بضرورة تشكيل فريق عمل بين الداخلية والخارجية ورئاسة الأركان العامة لتنسيق العمل في إطار التعامل مع المهاجرين القادمين من تونس نحو ليبيا.

وشهدت الحدود الليبية التونسية تزايداً في عدد المهاجرين الأفارقة الذين يحاولون عبور الحدود إلى ليبيا في طريقهم إلى أوروبا، وسط اتهامات لتونس بـ”طردهم” وتعمد إبعادهم نحو ليبيا، بعد انتشار مقاطع لمهاجرين وسط الصحراء بين البلدين وشهادات مهاجرين بإبعادهم قسرا، الأمر الذي نفته الخارجية التونسية ووصفته مساسا بصورة تونس لغايات مشبوهة، وفق بيانها.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

The post حرس الحدود: نكثف الجهود لإحكام السيطرة على الخط مع تونس appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار