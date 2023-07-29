برلماني: حلفاء واشنطن يدفعون ليبيا نحو حكومة موحدة

قال عضو مجلس النواب، علي التكبالي، إن الدول الأوروبية الحليفة للولايات المتحدة تسعى حالياً إلى ذهاب ليبيا نحو حكومة جديدة موحدة، تُشرف على تنظيم انتخابات وطنية تُنهي المراحل الانتقالية.

وأردف التكبالي، في تصريحات صحفية، أن الدول الأوروبية تسعى للحفاظ على مصالحها، وبخاصة ضمان تواصل الإمدادات النفطية الليبية تجاه أوروبا.

وأكد أن الأحداث الأخيرة تبين أهمية التوجه نحو تأسيس سلطة تنفيذية موحدة لتكون سداً منيعاً في وجه أي أطماع أجنبية تتربص بليبيا.

وزعم التكبالي، أن الحدود الليبية النيجرية ستبقى على حالها، ولن يشهد ميزان القوى الإقليمية أي اهتزازات، مضيفاً أن ميزان القوى لن يتغير، ولن تحدث أي مستجدات على ضفاف الجنوب الليبي، بل سيبقى على حاله.

وأشار إلى أن قوات القيادة الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” التي تُراقب هذه المناطق لن تسمح بولادة أي صراع دولي جديد ينطلق من الجنوب.