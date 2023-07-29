زهيو: باتيلي لم يفعل شيء.. ولا أتصور أنه سيفعل شيء في أخر شهرين له في ولايته

قال المرشح السياسي “اسعد زهيو” أن، المبعوث الأممي إلى ليبيا “عبدالله باتيلي” لم يفعل شيء طوال مدة ولايته، ولا اتصور انه سيفعل شيء في اخر شهرين متبقية له في ولاية البعثة.

وكتب “زهيو” عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” قائلا: ردود الفعل الدولية وعلى رأسها موقف بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا ومجموعة 3+2 الاخيرة، مواقف محيرة وغير واضحة إذا اخدناها بحسن النوايا وان كانت السياسة لا تعترف بالنوايا الحسنة..

وأضاف قائلا: يقول المثل الشعبي ( لا ترحم لا تخلي رحمة ربي تنزل ) وهو ما ينطبق على المجتمع الدولي الذي يشاهد المشهد الليبي المتأزم وحالة الانقسام التي عصفت بالبلاد وتعطل الانتخابات اضافة لشلل عام عم البلاد دون ان يتحرك ساكنًا ويكتفي فقط بالبيانات الخجولة والمواقف الباهتة والحرص على استمرار هذا الوضع على ما هو عليه.

وتابع: في المقابل يرفض كل التصورات والمعالجات التي تطرح من الاطراف الليبية دون تقديم البديل المقنع.

واستكمل قائلا: السيد باتيلي لم يفعل شيء طوال مدة ولايته ولا اتصور انه سيفعل شيء في اخر شهرين متبقية له في ولاية البعثة، ولهذا هم حريصين على بقاء هذا الوضع في حالة الجمود حتى انتهاء ولاية البعثة والنظر بعد ذلك في تجديد ولايته لعام اخر او تسمية مبعوث جديد.

واختتم تدوينته قائلا: على القوى السياسية الليبية التحرك العاقل والفعال لاستعادة الارادة الوطنية المسلوبة وعودة القرار الوطني والملكية الليبية للحل..