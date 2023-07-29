البيوضي: باتيلي وقع في مأزق صعب وسيختفي أثره تدريجيا

توقع المرشح الرئاسي سليمان البيوضي انتهاء فترة عمل المبعوث والسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند قريبا.

وقال البيوضي في تدوينة عبر “فيسبوك”: “تصريح نورلاند الداعم لباتيلي لا يتسق مع الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها سلطات البيت الأبيض، وقد يكون التصريح الأخير له في الملف، فإنهاء مهامه قد يكون أقرب”.

وأشار إلى أن زيارة “مدير الاستخبارات الأمريكية” وليام بيرنز (المعلنة) في يناير الماضي لليبيا هي انخراط مباشر في الملف الليبي ورفع للسرية في العمل، وعليه فإن كل الأجهزة الأخرى ستأخذ خطوة للخلف، والتصريحات هنا وهناك لن تغير من الواقع شيئا بل ستدفع باتجاه رسم النهايات بوتيرة سريعة”.

وأضاف البيوضي أن المبعوث الخاص عبدالله باتيلي بتصريحاته الأخيرة وردود الفعل ضده وقع في مأزق صعب وسيختفي أثره تدريجيا، ولم يعد مهم الالتفات له، وتعليق التعامل معه سيزيد من عزلته.

ورأى أن التغيير السلمي في ليبيا بات أمرا واقعا واتفاق المجلسين هو البداية، ولن يكون أمام التحالفات الهشة إيقاف العملية السياسية، لافتا إلى أن التلويح بالقوة سيقابله عقوباتدولية وإجراءات مرتبطة بمتابعة الأموال ومنع السفر ضد المعرقل الرافض لتسليم السلطة التنفيذية.