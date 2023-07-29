رجل أعمال إماراتي يدين بشدة الانتهاكات بحق هانيبال القذافي ويحذر السلطات اللبنانية

علق رجل الأعمال المؤثر في الإمارات خلف بن أحمد الحبتور عن الأخبار التي تتحدث عن تدهور صحة المعتقل الليبي هانيبال القذافي في لبنان.

وقال الحبتور في تدوينة على تويتر “أسأل وأتساءل،أين دعاة السيادة والحرية وحقوق الإنسان في لبنان من هذه القضية الإنسانية؟… ألا يوجد رجالات في لبنان تقف ضد هذا الظلم؟”

وأضاف “اسمع عن مطالبات بإطلاق سراح المعتقلين اللبنانيين قسرا في السجون، أين هؤلاء أيضا من هذا الإعتقال القسري بحق هنيبعل القذافي؟”

وناشد الحبتور اللبنانيين والعرب والمجتمع الدولي أن ينظروا الى هذه القضية الإنسانية وأبعادها، لأنه لا يمكن التغاضي عن هذا الإسلوب الميليشياوي الرهيب.

كما قال “إننا كمحبين للبنان يزداد خوفنا من السفر إليه نتيجة الأحداث الخطيرة التي تحصل هناك من خطف وتهديد وسرقة وترهيب بشكل مريب وأضيف عليها قضية هانيبال القذافي المأساوية…. من يضمن عدم تعرضنا للإعتقال دون حسيب أو رقيب أو مسوغ قانوني ويحدث له ما يحدث لهنيبعل القذافي؟”

وحذر من أمر خطير قد يحصل في حال “تدهورت صحة القذافي وتسبب اعتقاله بمقتله حينها لن يرى لبنان سائحا عربيا أو أجنبياً يطأ أرضه في ظل ما يمكن تسميته شريعة الغاب.”.

يذكر أن القذافي دخل منذ ايام في إضراب عن الطعام بسبب الانتهاكات التي يتعرض لها وعدم الإفراج عنه رغم مرور سنوات على اعتقاله ظلما.