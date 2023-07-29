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بدء أعمال لحام أنبوب النهر الجديد في إجدابيا بعد الإنتهاء من تركيب آخر قطعة

تم النشر منذُ 21 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

تواصل شركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء وبمتابعة مباشرة من فريق الإصلاحات بجهاز النهر الصناعي أعمال لحام الأنبوب البديل للأنبوب المتضرر بالمحطة رقم 41+460 في إجدابيا.

وتعرض الأنبوب للانفجار الأيام الماضية نتيجة للتوصيلات غير الشرعية. وانتهت شركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء من إنزال آخر جزء من الأنبوب الجديد بالخندق.

وقال، المتحدث باسم جهاز تنفيذ إدارة مشروع النهر الصناعي، في تصريحات، إن بعد إنزال القطعة الأخيرة سيتم إنجاز الأعمال الداخلية الفنية ومنها اللحام. وأكد صلاح الساعدي، أن العمل سينجز خلال الفترة الزمنية المحددة بالجدول.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

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