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مستشفى طرابلس المركزي يوقف استقبال الحالات بقسم الحوادث لتدني مخزون الأكسجين

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|متابعات

أصدر مستشفى طرابلس المركزي قرارا يقضي باقتصار العمل داخل غرف عمليات الحوادث على إنقاد الحياة والحالات الطارئة فقط بعد تجاهل وزارة الصحة المنتهية استغاثة المستشفيات بسد العجز بمخزون الأكسجين.

وكانت وزارة الصحة قد استنجدت المنظمات والهيئات المحلية والدولية العاملة بالقطاع الصحي في ليبيا  لتوفير المساعدة  وتوفير النقص الحاد في أكياس الدم بكل أنواعها بصورة عاجلة، نظرًا لأهميتها الكبيرة في إنقاذ حياة بعض المرضى.

وأثار خطاب الوزارة استيائا شعبيا واسعا مشيرين إلى هدر حكومة الدبيبة للمليارات على المشاريع الوهمية بالإضافة إلى صرف وزارة الصحة أكثر من 5 مليارات دينار واستمرار تدهور القطاع الصحي في البلاد.

 

 

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الوطن الليبية

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