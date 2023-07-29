عميد أوجلة: لن نقف مكتوفي الأيدي أمام التعديات على ممتلكات الدولة

بحث الاجتماع الموسع الذي عقد بمقر ديوان المجلس البلدي أوجله خلال اليومين الماضيين العديد من المحاور التي كان على رأسها، تعدي بعض المواطنين على أراضي الفضاء الواقعة خارج مخططات الدولة، وهو ما يعد مخالفة للقانون الليبي.

وذكرت إدارة الإعلام المحلي بالمجلس البلدي أوجلة في بيان أن الاجتماع ضم عميد المجلس البلدي لبلدية أوجلة ” أحمد محمد بترون ” و”ماشاء الله سليمان” المقدم بمديرية أمن أوجلة أجخرة، والملازم أول بمكتب الحرس البلدي ” مبروك خليفة ” ورئيس مركز الشرطة الزراعية أوجلة نائب ضابط ” حسن بالمشكان” ومنسق مكتب حماية الأراضي الزراعية “سليم محمد حمادي” وبحضور عضو المجلس ” حسين باكير ” .

وأضافت أن عميد البلدية أكد خلال الاجتماع على أن المجلس البلدي ومؤسسات الدولة الأمنية ، لن يقفوا مكتوفي الأيدي تجاه تمادي المخالفين في وضع أيديهم على ممتلكات ومقدرات الدولة من أراض سكنية وزراعية، وسيتم تطبيق أحكام القانون والتصدي بكل حزم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وأوضح البيان أن المشاركين في الاجتماع خلصوا إلى تشكيل لجنة أمنية مشتركة، بين المجلس البلدي و مديرية أمن أوجلة أجخرة والشرطة الزراعية والحرس البلدي وجهاز الإسكان والمرافق، وجهاز الاستصلاح الزراعي على أن تختص هذه اللجنة بالأعمال الضبطية حيال كل المخالفات والتعديات على جميع الأراضي الواقعة في النطاق الجغرافي داخل الحدود الإدارية ببلدية أوجلة .

وأكد الاجتماع على أهمية مراجعة الجهات المختصة، وخاصة الشرطة الزراعية ومكتب الإسكان والمرافق، لتشديد الرقابة على إصدار التراخيص اللازمة لأعمال الحفر والبناء على الأراضي السكنية والزراعية، كذلك إبرام العقود والأوراق الفنية الخاصة بالأراضي.

كما أكد الحضور على مخاتير المحلة ، والمكاتب الهندسية ، ومحرري العقود ، لتأكيد أن التراخيص اللازمة تم إصدارها بناءً على الإجراءات التي يخولها القانون ، وذلك في إطار حماية الأراضي السكنية والزراعية والحفاظ عليها.