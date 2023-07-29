بالصور.. أمن صبراتة يضبط شاب معلقا قنبلة على رقبته ويوجه رسالة هامة لأولياء الأمور

تمكن اعضاء وحدة التحري والقبض بمركز شرطة العلالقه بمديرية أمن صبراتة مساء اليوم من ضبط شاب وهو معلقا قنبله يدويه نوع رمانه في رقبته ويضع مسدس في خاصرته على الطريق العام.

وقالت وحدة الشؤون الامنية بديوان مديرية امن صبراتة :”لكل ولي أمر غير قادر على السيطره على سلوك ابنه المنحرف ولكي لايكون مشروع مجرم مؤكدة على ضرورة اتخاذهم الاجراءات القانونيه المتمثله في تقديم بلاغ رسمي بأحد مراكز الشرطة اوبقسم البحث الجنائي التابعه لمديرية امن صبراته لكي نتمكن من المساعده في ردعه وتقويم سلوكه قبل فوات الاوان”.

وأكدت في حالة عدم التعاون من قبل أولياء الأمور على تحميلهم المسؤليه عما يتورط فيه ابنائهم القصر من جرائم وفق صحيح القانون.

واتخذت الاجراءات واودع بالحجز.