افتوحة: استئناف توزيع مخصصات مستشفيات المنطقة الغربية من الأكسجين

قال رئيس قسم الإعلام بمستشفى ‎صرمان العام أحمد افتوحة، إن الشركة الليبية الخاصة بتوفير الأكسجين لمستشفيات المنطقة الغربية استأنفت توزيع مخصصات المستشفيات من الأكسجين بعد استقرار الكهرباء وعودة الشركة لخدمتها.

وأضاف افتوحة في تصريح صحفي: وفق تعميم وزارة الصحة على المستشفيات فإن الخلل في الإنتاج راجع للتذبذب في التيار الكهربائي اليومين الماضيين، وأن الشركة عادت للإنتاج والتوزيع كما في السابق.

وتابع افتوحة بأن الشركة وزعت كميات كافية من الأكسجين على المستشفيات كافة بما في ذلك مستشفى صبراتة العام الذي اضطره قبل عدة أيام لإحالة أربعة مرضى كانوا بحاجة للأكسجين والعناية؛ بسبب نفاده لديهم.