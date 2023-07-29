شاهد: بشرط.. محكمة سبها تصدر تعميمًا بعدم تصديق عقود الزواج

أصدرت محكمة سبها الجزئية، تعميما رسميًا بعدم تصديق “عقود الزواج” إلا بعد إرفاق تعهد كتابي من قبل الزوج و؟أهل الزوجة بعدم إطلاق النار العشوائي أثناء عقد القرآن.

ويأتي ذلك حرصا على السلامة العامة وامن المواطن فقد تظافرت جهود كل من محكمة سبها الابتدائية ومكتب المحامي العام سبها ومدير امن سبها للحد من ظاهرة إطلاق الرصاص الحي في مناسبات الزواح بعدما اودى هذا المسلك المشين بحياة بعض الأبرياء .

ودعا فرع وزارة العدل سبها، المواطنين الافاضل التجاوب مع هذا الاجراء حرصا على سلامتهم وسلامة غيرهم داعيا السادة المأذونين الشرعيين الالتزام بالتقيد بالعمل بهذا الأجراء وتغليب المصلحة العامة وسلامة المواطن .