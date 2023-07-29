جهاز النهر ينفي وفاة أحد مستخدميه أثناء أعمال صيانة الأنبوب في إجدابيا

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نفى جهاز النهر الصناعي، اليوم الأحد، صحة ما ورد بإحدى صفحات التواصل الاجتماعي عن سقوط أحد مستخدمي النهر، أثناء أعمال صيانة الأنبوب المتضرر في المحطة رقم 41+460 في إجدابيا، مما أدى إلى وفاته .

وأكد الجهاز، على أن الأعمال تسير بشكل ممتاز وفق قواعد ومعايير السلامة المهنية.

وتواصل شركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء وبمتابعة مباشرة من فريق الإصلاحات بجهاز النهر الصناعي أعمال لحام الأنبوب البديل للأنبوب المتضرر بالمحطة رقم 41+460 في إجدابيا.

وتعرض الأنبوب للانفجار الأيام الماضية نتيجة للتوصيلات غير الشرعية. وانتهت شركة النهر لتصنيع الأنابيب والإنشاء من إنزال آخر جزء من الأنبوب الجديد بالخندق.

وقال، المتحدث باسم جهاز تنفيذ إدارة مشروع النهر الصناعي، في تصريحات، إن بعد إنزال القطعة الأخيرة سيتم إنجاز الأعمال الداخلية الفنية ومنها اللحام. وأكد صلاح الساعدي، أن العمل سينجز خلال الفترة الزمنية المحددة بالجدول.