ليبيا… تعرف على طقس اليوم ودرجات الحرارة.. والاجواء حتى نهاية الاسبوع

أشارت تقارير متخصصة لخبراء الارصاد عن حالة الطقس ودرجات الحرارة في ليبيا، أن يتغير مسار الرياح إلى شمالية بحرية البداية من الساحل ثم الدواخل يوم الاثنين، وتستمر الاجواء اللطيفة من الاثنين وطيلة بقية الاسبوع.

وبحسب التقارير تتراجع درجات الحرارة بداية من مساء الغد على شمال غرب ليبيا بينما تكون الرطوبة مرتفعة خصوصا المناطق القريبة من البحر.

وتكون حالة البحر خفيف الموج اليوم الاحد في أغلب السواحل خصوصاً فترة الصباح البحر.

وفيما يلي قائمة بدرجات الحرارة اليوم الأحد حسب النموذج العددي الأمريكي (GFS 0.125):

مدن المنطقه الغربية

طرابلس 36 مصراته 37 الزاوية 40 الخمس 39 سرت 35 تاورغاء 41 بنى وليد 43 زليتن 41 مسلاته 43 ترهونة 43 جنزور 39 العزيزية 45 السبيعه 45 بئر غنم 44 صبراته 40 صرمان 41 زلطن 42 الجميل 39 زوارة 38 العجيلات 40 رقدالين 41.

مدن الجبل:

تيجي 44 يفرن 43 الزنتان 43 الرجبان 42 جادو 42 كاباو 43 نالوت 43 مزدة 42 غريان 42 الأصابعة 43 ككله 41 بدر 43 الجوش 42 تاغمة 42 أم الجرسان 43 القريات 42 غدامس 46 الرياينة 44 العوينية 43 الرحيبات 42.

مدن الجنوب

سبها 45 الكفرة 44 غات 44 أوباري 45 هون 44 مرزق 43 القطرون 43 جالو 41.

مدن المنطقه الشرقية

البريقة 30 اجدابيا 34 شحات 30 بنغازي 31 المرج 33 البيضاء 31 درنة 30 طبرق 31.

طقس بقية الاسبوع

ووفقا للتقارير بعد موجة الحر الحالية التي تنتهي مساء اليوم الاحد على شمال غرب ليبيا. فمن المتوقع باقي الأسبوع الحالي ان يتدفق هواء معتدل نتيجة اضطراب جوي ويعتبر الأول ناحية خليج جنوة ربما يشير لقرب دخول فصل الخريف.

وخلال المدة القادمة اضطرابات جوية جنوب أوروبا كنشاط للمنخفضات الجوية، كل تلك الفترة تتأثر ليبيا برياح معتدلة شمالية شمالية غربية تعمل في تلطيف الأجواء كإمتداد للمنخفضات الجوية جنوب أوروبا.