التكبالي: توقعنا إخفاق باتيلي وسيستقيل ويخرج من ليبيا قريبا

الوطن|متابعات

قال النائب في البرلمان “علي التكبالي” توقعنا ان “عبد الله باتيلي” قد يستقيل قريبا لان جميع المعوقات قد ظهرت منذ مدة ويجب ان نعلم بان أي مبعوث من الأمم المتحدة هو ليس حرا يفعل ما يريد وان هناك قوة خارجية ومحلية تتحكم فيه

وأكد أنه حين ياتون بمبعوث عربي او افريقي لا يتلقى الاحترام الذي يتلقاه أي مبعوث اخر ولكن عندما يأتون بمبعوث من دولة كبرى فهم يتلقونه بليبيا بطريقة أخرى شانهم شأن العرب الذين لازالوا يؤمنون بعقدة الخواجا

وأشار عندما كانت ستيفاني ويليامز بليبيا قالت ما قالت وفعلت ما فعلت ولم نرى هذا الزخم من النواب والسياسيين ورجال الحزاب يهاجم السيدة ستيفاني ولكن باتيلي يبدو أن ظهره ضعيف وسيخرج قريبا