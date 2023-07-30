بلدية بنغازي تعلن الانتهاء من تنفيذ عيادة “السلماني المُجمعة”

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بلدية بنغازي تعلن استكمال تنفيذ عيادة السلماني المُجمعة بالكامل وتجهيزها بالمُعدات الطبية اللازمة وفقًا للمواصفات والمعايير، وذلك بتعاقد وإشراف جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية مكتب مشروعات بنغازي .

هذا وتشمل العيادة المُجمعة على غُرف فحص الجلدية والحُروق والعظام والقلب والباطنة وأمراض النساء والولادة و الأسنان والأنف والحنجرة والأُذن والإسعافات الأولية والعمليات الصُغرى والأشعة والتطعيم والأمومة والطُفولة والصحة المدرسية والتمريض ومعمل التحاليل والصيدلية ومخزن الأدوية، وثلاثة مكاتب إدارية واستراحة للموظفين، وغرفة الأمن وثلاث غرف استقبال، وثمانية دورات مياه، وعدد اثنين دورات مياه لذوي الاحتياجات الخاصة.

وستقدم العيادة كافة خدمات الرعاية الصحية الأولية إسوة بالعيادات والمراكز الصحيه التابعة لإدارة الخدمات الصحيه بنغازي.