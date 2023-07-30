بوبريق: على لجنة 6+6 النظر بملاحظات البعثة الأممية حول القوانين الانتخابية 

الوطن|متابعات

قال “عضو مجلس الدولة “أحمد بوبريق”عن موقفه من بيان البعثة الأممية الأخير بأنه تعبير عن عدم رضى على القوانين وخصوصاً خارطة الطريق وانه يرفضه كمواطن ليبي لأن أمل أي ليبي أن تؤول الأمور للانتخابات والاستقرار والأمان ولكن البعثة وضعت شروطاً يمكن تعديلها للذهاب الى الانتخابات

وأضاف بأنه لا بأس بان تجتمع لجنة 6+6 بالأيام القادمة وأن تحاول ان تنظر بالنقاط التي أصدرتها البعثة والتي تقول انها استشفتها من اطراف سياسية ليبية ودولية وبالتالي معالجة الأمور للذهاب لانتخابات سريعة

وأشار الى التمهل قليلا مع البعثة بشأن النقاط التي وضعتها والتي تتضمن ما هو غير قابل للتطبيق وبعضه قابل ومحاولة التوفيق بين الرأيين المختلفين والمضي في مسار الذي رسمته خارطة الطريق في تقييد الانتخابات خلال فترة معينة والتي ممكن أن تمدد فترة قصيرة اذا كانت المفوضية لا تسطيع ان تجري انتخابات في الفترة القادمة

ورد على سؤاله بالتفاؤل بالمضي بخارطة الطريق اذا كانت البغثة تعاكسه بان البعثة استندت على عدة نقاط في رفضها لهذه الخارطة سواء أكانت بحسن نية او بسوء نية وان التوافق بين رأيين ليس امرا مستحيلا

وأكد بأن عبد الله باتيلي يستمع لأطراف عير معلنة مدعومة محليا بالصورة ولنها خارجيا وان رئيس الحكومة الموجود بطرابلس ررفض هذه الخارطة لانه سيكون خارج المشهد ولن يكونن له دور مستقبلي وبالتالي يحاول ان يحافظ على وجوده وبقاءه بالسلطة وهناك دول تدعمه وستضغط على باتيلي لمحاولة عرقلة الطريق وبالتالي تعديل نقاط الاختلاف لدعمه

وعن رأيه بتفاقم الوضع بين مجلس النواب والبعثة الاممية بعد القرارات الأخيرة فأجاب بانه الليبي لا يسمح لإيجاد حلول لدولته بتدخلات خارجية لأنه لن يتم الوصول لاي حل او استقرار وان من ادخل هذه الدول هم ليبيين على راس السلطة يدعمون مصالحهم الشخصية وانه للوصول الى الانتخابات فيجب ان يحصل توافق بين المجلسين ودعم خارطة الطريق ولو اجريا بعض التعديلات على قوانين البعثة التي ستتمسك بقرار وتسير المشهد كما تريد