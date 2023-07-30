فريق دفاع هانيبال يعلن دخول “هانيبال القذافي” في مرحلة الخطر

الوطن| متابعات

أعلن فريق الدفاع عن “هانيبال القذافي” تدهور صحته في السجن ودخوله في مرحلة الخطر.

وقال فريق الدفاع في تصريحات إعلامية “إن هانيبال المضرب عن الطعام احتجاجًا على المحتجزة في لبنان منذ أكثر من 7 سنوات رفض نقله للعناية المركزة بعد انخفاض حاد في نبضه”.

وكان القذافي قد اتهم القضاء اللبناني بالفساد، معتبرًا أن ما يحدث معه يجسد مدى الظلم ويكشف فساد القضاء اللبناني.

وتابع “حكام لبنان يشترطون لإطلاق سراحي التخلي عن الأموال الليبية البالغة 2 مليار دولار”، مضيفًا ، “الأشخاص الذين خطفوني من سوريا طلبوا المال مقابل حريتي منذ اللحظة الأولى”.

وكان المجلس الرئاسي الليبي، قد أعلن عن تشكيل لجنة برئاسة وزيرة العدل “حليمة البوسيفي”؛ لمتابعة هذا الملف، كما أمر بتشكيل هيئة دفاع تتولى المتابعة القانونية أمام كافة الجهات والمحاكم اللبنانية.