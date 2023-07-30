المنفي يطّلع على جهود البعثة الأممية في توافق الأطراف حول الانتخابات

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على أن المجلس مستمر في أداء دوره الوطني وصولاً إلى تحقيق إرادة الشعب الليبي وتطلعاته، وهو ما نعبر عنه ونجسده من خلال كل المنابر الدولية والإقليمية، وذلك خلال استقباله اليوم الأحد، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي.

أحاط باتيلي المنفي بجهود البعثة في التواصل مع جميع الأطراف الليبية من أجل تيسير توافق تلك الأطراف على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية تأسيساً على مخرجات 6+6، وكذلك نتائج اجتماع اللجنة العسكرية 5+5 الذي استضافته مدينة بنغازي الأسبوع الماضي بمشاركة ممثلين عن لجنة المسار الأمني لمؤتمر برلين.

وأشاد باتيلي بكلمة المنفي أمام قمة روسيا – إفريقيا والتي تناول فيها أهم القضايا الوطنية التي تحقق الاستقرار في ليبيا، وتؤدي إلى الاستجابة لتطلعات الشعب الليبي في مصالحة وطنية شاملة وانتخابات عامة، وتنمية مستدامة وصون الوحدة الوطنية وضمان استقلالية الإرادة والقرار الوطني.