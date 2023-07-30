مدرب الأهلي طرابلس يعتذر بعد واقعة المؤتمر الصحفي

اعتذر التونسي طارق جراية، مدرب الأهلي طرابلس الليبي، عما بدر منه في المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب مباراة الهلال السعودي، ضمن المباراة الأولى لدور المجموعات من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال “البطولة العربية”.

ودخل جراية قاعة المؤتمر الصحفي، وقد ظهر عليه الغضب، وقال: “لم نحصل على الاحترام اللازم، لقد سمحوا للأندية الأخرى بإضافة لاعبين، ورفضوا الطلب الذي قدمناه”.

وأضاف: “منذ أن وصلنا إلى السعودية، ونحن نشعر بقلة الاحترام، ولم نعامل مثل البقية.. سأقوم باحترام نفسي وأنهي المؤتمر الصحفي”.

ثم دخل طارق جراية في نقاش حاد مع الصحفيين، حول تفاصيل الوقائع التي ألمح إليها مدرب أهلي طرابلس، قبل مغادرته للقاعة.

“أعتذر لكل مواطن سعودي”

بينما قال جراية في المؤتمر الصحفي الذي سبق مواجهة الوداد: “أعتذر لكل مواطن سعودي عن سوء الفهم الذي وقع بسبب ما حدث بعد لقاء الهلال”.

وأضاف: “ليست لدي أي مشكلة مع الإعلام السعودي، كنت أقصد الإعلام المتواجد في مؤتمر الهلال، ولا أريد شخصنة ما حدث”.

وأشار: “أنا أحب السعودية، قلت ذلك فور وصولنا إلى هنا.. وكانت لدي فقط مشكلة مع اللجنة المنظمة، وتم حل الموضوع”.

يذكر ان الوداد المغربي تعادل مع أهلي طرابلس الليبي (1-1)، اليوم الأحد، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال.(كوورة)