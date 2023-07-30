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صــلاح بــادي يشن هجومًا لاذعًا على الدبيبة ومن يقفون خلفه

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

قال آمر لواء الصمود المُعاقب دوليًا صلاح بادي، أن من يقفون خلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة يقومون بحماية شخص جاء بالتزوير ومن أجل أجندة خارجية وضعوه رئيس حكومة .

وأضاف صلاح بادي، في كلمة مرئية أن من سموا أنفسهم بثوار 17 فبراير الآن يلعقون أحذية الفاسدين والمجرمين والخونة وكل هؤلاء يعملون لأجل المال وجوازات السفر، حسب وصفه .

وتابع آمر لواء الصمود المُعاقب دوليًا صلاح بادي، قائلًا :”الآن الحكومة فساد في فساد وإن لم يتحرك الجميع اليوم فقد ضيعوا مستقبل ليبيا” .

وأكمل بادي قائلًا : “لن نسكت حتى نسحق أي حقـ ..ير جاء ليُنفذ أجندة خارجية”، حسب قوله .

وقال بادي، :”قدمنا دماء وأشلاء ولم نجلس في غرف عمليات مفبركة أو برلمانات أو وزارات أو فنادق 5 نجوم” .

وأشار الى أن من في المشهد الآن تجردوا من الإيمان والوطنية والإنسانية وباعوا كل شيء، حسب وصفه .

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