ليبيا… تعرف على طقس اليوم ودرجات الحرارة والرطوبة وتفاصيل انحسار موجة الحر

أشارت تقارير متخصصة لخبراء الارصاد عن حالة الطقس ودرجات الحرارة في ليبيا، إلى انحسار موجة الحر الساخنة اليوم الاثنين عقب استمرارها خلال اليومين الماضيين.

وبحسب التقارير انحسرت هذه الموجة الحارة إعتبـاراً من مساء الاحد، مع انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم الاثنين، بسبب تغير الرياح إلى شمالية شرقية باردة حيث تعمل على تلطيف الاجواء مع ارتفاع نسب الرطوبة السطحية بشكل كبير خاصة على المدن الساحلية.

ووفقا للتقارير يتوقع تكاثر الغيوم المنخفضة في ساعـات الصباح الباكر اليوم الاثنين على اغلب المناطق الشمالية الغربية.

ومن المتوقع ان تكون نسبة الرطوبة عالية حيث تصل فوق ال90% لنهار اليوم الاثنين وذلك بسبب تغير الرياح من قطاع شمال شرق ومرورها من البحر الي السواحل.

وسجلت درجات الحرارة ارتفاعها فوق الاربعين في العديد من مناطق البلاد خلال اليومين الماضيين، خاصة المناطق الغربية، نتيجـة للتأثر البلاد بكتلة هوائية حارة قادمة من جنوب تونس والجزائر بإتجاه شمال غرب ليبيا.

درجات الحرارة اليوم الأثنين حسب النموذج العددي الأمريكي (GFS 0.125)

مدن المنطقة الغربية:

طرابلس 30 مصراته 31 الزاوية 32 الخمس 34 سرت 31 تاورغاء 34 بنى وليد 37 زليتن 31 مسلاته 35 ترهونة 35 جنزور 33 العزيزية 37 السبيعه 38 بئر غنم 38 صبراته 31 صرمان 33 زلطن 34 الجميل 33 زوارة 32 العجيلات 34 رقدالين 33.

مدن الجبل

تيجي 39 يفرن 38 الزنتان 34 الرجبان 35 جادو 37 كاباو 35 نالوت 36 مزدة 34 غريان 37 الأصابعة 36 ككله 35 بدر 36 الجوش 38 تاغمة 36 أم الجرسان 37 القريات 35 غدامس 42 الرياينة 39 العوينية 38 الرحيبات 38.

مدن الجنوب

سبها 42 الكفرة 41 غات 43 أوباري 42 هون 41 مرزق 42 القطرون 40 جالو 39.

مدن المنطقه الشرقية

البريقة 31 اجدابيا 33 مع رياح شحات 29 بنغازي 30 المرج 32 البيضاء 31 درنة 29 طبرق 29.