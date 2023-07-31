اللافي: مساع لنقل تطبيقات الذكاء الصناعي إلى قطاع الصحافة

قال وليد اللافي، وزير الدولة للاتصال السياسي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة إنه “بعد توصل شركة open AI لاتفاق مع وكالة Associated Press، أعلنت شبكة غوغل الخميس أنها تعمل على تصميم أداة جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، لمساعدة الصحفيين على إعداد مواضيعهم الخبرية وكتابتها”.

أضاف في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر “مساع كبرى شركات التقنية لنقل تطبيقات الذكاء الصناعي إلى قطاع الصحافة، لا تشير إلى آفاق التحول الممكنة في مشهد الصحافة فقط وإنما في فضاء العمل العام والبيروقراطية الحكومية”.

وتابع قائلًا “دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في هذه القطاعات سيؤدي بدون شك لرفع معدلات الانتاجية، زيادة الكفاءة والدقة وحجم الشرائح المنتفعة، وهو ما تكشفه معدلات الإنفاق المتزايدة حيث يتجاوز إنفاق الحكومات 300 مليار دولار سنويا لتطوير تقنيات وتطبيقات الذكاء الصناعي، كما تشير الدراسات إلى إمكانية إضافة ما يعادل 13 ترليون دولار للاقتصاد العالمي بحلول 2030”.