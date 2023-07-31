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الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة اليوم على مناطق الشمال الغربي

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات 

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتراجع درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي مع رطوبة عالية نسبياً.

وأضاف في نشرته اليومية أن درجات الحرارة اليوم تتراوح القصوى ما بين (31–34)مْ على الساحل الغربي مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على المناطق من (زوارة حتى طرابلس)، وتكون درجات الحرارة القصوى على مناطق الدواخل مابين (35-40)مْ, وعلى معظم مناطق الجنوب مابين(41-46)مْ.

وأشار أن درجات الحرارة في مناطق الشمال الشرقي تتراوح مابين (29–34)مْ، مع احتمال ظهور ضباب اخر الليل وفى الصباح الباكر على الجبل الأخضر. 

ولفت أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ارتفاع تدريجي نهاية الأسبوع يومي الخميس والجمعة على غرب ليبيا وتتراجع مطلع الأسبوع القادم.

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#المركز الوطني للأرصاد الجوية الارصاد ليبيا مناطق الشمال الغربي

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الوطن الليبية

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