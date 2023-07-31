عقيل: الأجنبي هو من يتحمل مسؤولية تعفن مجلسي النواب والدولة في السلطة

دعا المحلل السياسي الليبي عز الدين عقيل، إلى عدم التهجم بالنقد للأجسام السياسية في ليبيا، وقال مخاطباً الليبيين “ظلمكم لمؤسساتكم لن يحرمكم الحل فقط، بل سيضاعف من احتقار الأجنبي لكم، ويزيد من فتنته فيكم”.

أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “مجلسي النواب والدوله لا يتحملان مسؤولية تعفنهم في السلطه بل يتحملها الأجنبي الذي مدد لهم بالصخيرات مرة وببرلين أخرى وها هو يخطط لتمديد جديد”.

وتابع “مجلسى النواب والدولة، لن تقدروا على السياسات الامبريالية في ليبيا وباتيليهم إلا باستنجادكم بالشعب، فاستنجدوا بشعبكم على وعد صادق برد الأمانة الانتخابيه إليه وسوف لن يخذلكم بتحدي الهيمنه الأجنبية التى هو الاقدر على هزيمتها”.