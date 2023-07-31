الهلال الأحمر الليبي: المهاجرون على الحدود مع تونس وصل عددهم لـ 600 شخصا

أعلن المتحدث باسم جمعية الهلال الأحمر الليبي، توفيق الشكري، عن تدخل الجمعية بشأن المهاجرين على الحدود التونسية الليبية منذ الأيام الأولى لتقديم المساعدات لهم.

وقال شكري في تصريحات صحفية له إن جمعية الهلال الأحمر قدمت الرعاية الطبية والإسعافات، والمواد الغذائية، كما أتاحت التواصل مع أهاليهم في البلدان المختلفة، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي للمهاجرين غير النظاميين على الحدود الليبية- التونسية، يبلغ نحو 600 مهاجر.

وأشار إلى أن الهلال الأحمر يتعاون مع كافة المنظمات الدولية المعنية في تقديم كافة الخدمات الطبية وكذلك المساعدات الغذائية بمساعدة السلطات المحلية المتمثلة في حرس الحدود الليبي.