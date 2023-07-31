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عميد بلدية أوباري ينفي ما يتداول حول انتهاء أزمة الوقود

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

نفى عميد بلدية أوباري أحمد ماتكو، الأخبار التي تتحدث عن انتهاء أزمة الوقود والطوابير، مشيراً إلى أن رغم التحسن البسيط إلا أن الأزمة مستمرة.

وأضاف ماتكو أن محطة واحدة فقط تعمل في بلدية أوباري وهذا سبب الازدحام، مضيفاً أن الوقود متوفرة بكثرة في السوق السوداء وبأسعار مرتفعة.

وتابع أن وضع المخابز في المدينة مستقر إلى حد ما، ولكن الكمية المتبقية من وقود الديزل لا تكفي للتشغيل.

وأكد ماتكو على انتهاء الأعمال في مطار المدينة خلال مدة لن تتجاوز الأسبوع.

وذكر أنه خاطب نائب رئيس الحكومة بضرورة رصف الطريق التي بجانب المطار، مشيراً إلى أنه لم يجد رد حتى الآن.

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الوطن الليبية

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