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حراك «انتفاضة الحسم»: عناصرنا تتعرض لحملات اعتقال

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن حراك «انتفاضة الحسم»، الذي يقوده شعبان هدية الشهير بـ«أبو عبيدة الزاوي»، رئيس غرفة ثوار ليبيا سابقًا، أن عناصرهم تتعرض لحملات اعتقال.

وقال الحراك في بيان صادر عنه: “عناصر الحراك تتعرض لحملات اعتقال رغم أننا انطلقنا من أجل استعادة الوطن ومكافحة الفساد الذي شوه كل ليبي غيور، ورغم حملات التشويش والتشويه التي استهدفت الانتفاضة إلا أن الشرارة انطلقت وبات صداها يتردد في ربوع الوطن”.

وأضاف “الأيادي القذرة التي حاولت تشويهنا تستهدف قيادات الانتفاضة بشنها حملات للاعتقالات، ونحمل المسؤولية لكل من له يد في استهداف الناشطين ونناشد القوى الأمنية بأن لا تكون أداة طيعة في ممارسة القمع والاضطهاد”.

وتابع “ندعو الناشطين الحقوقيين واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومجلس الحريات التابع للأمم المتحدة باتخاذ كل ما يلزم لكف الأيادي التي تحاول إجهاض حقوقنا في التعبير السلمي”.

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اعتقالات انتفاضة حسم ليبيا

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صحيفة الساعة 24

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