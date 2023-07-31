الطقس في ليبيا.. تراجع في درجات الحرارة وتصل لـ 42 درجة

سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، اليوم الإثنين، والتي أظهرت تراجعاً في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي مع رطوبة عالية نسبياً، ولا تغير في حالة الطقس على باقي مناطق البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز الوطني، تراوح درجات الحرارة بين 31 و46 درجة مئوية في جميع المناطق.

وفي منطقة (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، السماء صافية مع ظهور بعض السحب، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفى الصباح الباكر على المناطق من زوارة إلى طرابلس والرياح شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة وتتراوح درجات الحرارة بين 31 و34 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 35 و40 درجة مئوية على الدواخل.

وعن منطقة (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفى الصباح الباكر على الجبل الأخضر والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، وتتراوح درجات الحرارة على معظم المناطق بين 29 و34 درجة مئوية.

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وعن طقس (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)، السماء صافية والرياح شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة وتتراوج درجات الحرارة بين 41 و46 درجة مئوية.

وأخيراً (الواحات – السرير- تازربو- الكفرة)، السماء صافية والرياح شمالية معتدلة إلى خفيفة السرعة وتتراوح درجات الحرارة بين 38 و42 درجة مئوية.