اللواء “أبوزريبة” يطلع على خطة عمل مشاريع تعزز البنية التحتية الأمنية

الوطن| متابعات

اجتمع وزير الداخلية في الحكومة الليبية اللواء “عصام أبوزريبة” مع مدير مكتب المشروعات بالوزارة “محمد عياد الكزة”.

وخصص الاجتماع لاستعراض خطة العمـل لمشاريع الوزارة الجارية والمستهدفة التي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية الأمنية في البـلاد

وتم مُناقشات الصيانات التشغيلية لبعض المراكز وَأقسام النجدة والبحث الجنائي بِمديريات الأمن، وتم تبادل الآراء حول كيفية تحسين تنسيق الجهود بيِّن الإدارات المختلفة وتسريع وَتيرة التنفيذ للمشاريع الأمنية الحيويّـة.

وَأشار أبوزريبة إلى أهمية هذه المشاريع في تعزيز السلامة وَالأمان للمُواطنين وَتحسين جودة الخدمات الأمنية المُقدمة لهم.

وفي نهاية الاجتماع، تقدم “الكزة” بالشكر والثنـاء لأبوزريبة على دعمه وَتوفير كافة الاِمكانيات لِمكتب المشروعات.