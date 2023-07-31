الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا هذا اليوم الاثنين

توقعت إدارة التنبؤات الجوية بالمركز الوطني للأرصاد الجوية، أن يحدث تراجع في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربى مع رطوبة عالية نسبياً, حيث تتراوح الحرارة القصوى مابين (31–34)مْ على الساحل الغربى مع احتمال ظهورضباب اخر الليل وفى الصباح الباكر على المناطق من (زوارة حتى طرابلس)، وتكون درجات الحرارة القصوى على مناطق الدواخل مابين (35-40)مْ, وعلى معظم مناطق الجنوب مابين(41-46)مْ, في حين تكون على مناطق الشمال الشرقي مابين (29–34)مْ، مع احتمال ظهورضباب اخر الليل وفى الصباح الباكرعلى الجبل الأخضر. ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة ارتفاع تدريجي نهاية الاسبوع يومي الخميس والجمعة على غرب ليبيا وتتراجع مطلع الاسبوع القادم.

مناطق راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:- حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب، مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل وفى الصباح الباكر على المناطق من زوارة حتى طرابلس.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (31–34)مْ على المناطق الساحلية، ومابين (35-40)مْ على الدواخل.

مناطق الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب، مع احتمال ظهور ضباب أخر الليل وفى الصباح الباكر على الجبل الأخضر.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (29-34)مْ.

مناطق الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (41-46)مْ .

مناطق الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-42)مْ.