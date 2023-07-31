باثيلي: البعثة الأممية لا تدعم طرفا على حساب آخر في ليبيا

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أكد، مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باثيلي، الأحد، أن البعثة الأممية لا تدعم طرفا على حساب آخر في ليبيا، ولا تساند أي قادة ضد آخرين.

وفي كلمته في ملتقى حكماء ونخب فزان، قال باثيلي: “الأمم المتحدة التي أمثلها هنا اليوم تتمتع بولاية لدعم القادة والمواطنين الليبيين للالتقاء والتوصل إلى حلول للأزمة. نحن لسنا هنا لدعم طرف على حساب طرف أخر، ولا دعم إقليم على حساب إقليم أخر، ولسنا مع أحد القادة ضد أخر.”

وشدد باثيلي على أن هناك حاجة لحكومة ليبية موحدة ومجلس موحد لبناء دولة جديدة. وقال، “إن الوقت قد حان للشروع في مصالحة بين الأطراف الليبية”.