“أبوجناح” يتابع التجهيزات النهائية للعناية المركزة في مستشفى الطب الوقائي معيتيقة

الوطن| متابعات

تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة في الحكومة المنتهية رمضان أبوجناح، مستشفى الطب الوقائي معيتيقة، للوقوف على التجهيزات النهائية للعناية المركزة، والتي ستفتتح في الأيام القليلة القادمة بعدد 30 سريرًا.

وشهدت الجولة، زيارة قسم الأطفال الذي تمت زيادة القدرة الاستيعابية له، وزيادة عددٍ الحضانات وغرف العناية.

وقدم أبوجناح، الشكر لإدارة المركز، والقائمين عليه على مابذلوه من جهود في سبيل افتتاح المركز وأقسام العناية وتوفير الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، مؤكدُا حرصه على تقديم كل الدعم اللازم للمركز لاستمراره في تقديم الخدمات للمواطنين.