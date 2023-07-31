سهيل الغرياني: لدينا دورة مجانية في “خدمة العملاء”

أعلن سهيل الغرياني، نجل المفتي المعزول الصادق الغرياني، ومدير قناة التناصح، عن دورة تدريبية في خدمة العملاء، ضمن نشاطات مبادرة التناصح لخدمة المجتمع التي يحاول من خلالها استقطاب عناصر جدد لتيار والده .

ونشر سهيل تفاصيل المبادرة على حسابه بموقع فيسبوك “بعد دورة تحسين الخط التي استمرت من 15 إلى 27 يوليو، نعلن هذا الأسبوع عن إقامة دورة خدمة العملاء والجمهور ضمن مبادرة التناصح لخدمة المجتمع مشيرا إلى أن الدورة ستقام

بقاعة الدكتور نادر العمراني رحمه الله – مركز الشيخ علي الغرياني ” الذي يتم استخدامه في الغالب لترويج أفكار والده المفتي المعزول.