ليبيا الان

سهيل الغرياني: لدينا دورة مجانية في “خدمة العملاء”

تم النشر منذُ يوم واحد
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن سهيل الغرياني، نجل المفتي المعزول الصادق الغرياني، ومدير قناة التناصح، عن دورة تدريبية في خدمة العملاء، ضمن نشاطات مبادرة التناصح لخدمة المجتمع التي يحاول من خلالها استقطاب عناصر جدد لتيار والده .

ونشر سهيل تفاصيل المبادرة على حسابه بموقع فيسبوك “بعد دورة تحسين الخط التي استمرت من 15 إلى 27 يوليو، نعلن هذا الأسبوع عن إقامة دورة خدمة العملاء والجمهور ضمن مبادرة التناصح لخدمة المجتمع مشيرا إلى أن الدورة ستقام
بقاعة الدكتور نادر العمراني رحمه الله – مركز الشيخ علي الغرياني ” الذي يتم استخدامه في الغالب لترويج أفكار والده المفتي المعزول.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك